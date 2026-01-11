SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO WETTBEWERBE
Nach Rekord für Lettland

Grosse Ehre für Luzern-Verteidiger Andrejs Ciganiks

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 11 Januar, 2026 16:11
Andrejs Ciganiks wurde in seinem Heimatland grosse Ehre zuteil. Der Verteidiger des FC Luzern wurde zum besten Fussballer Lettlands ausgezeichnet.

Der FC Luzern hat einen Fussballer des Jahres in seinen Reihen. Andrejs Ciganiks ist vom Lettischen Fussballverband (LFF) mit ebenjenem Titel ausgezeichnet worden. Ciganiks gewann die Wahl mit 51 Stimmen klar vor dem amtierenden Titelinhaber Janis Ikaunieks, der lediglich sieben Stimmen erhielt.

Ciganiks absolvierte im vergangenen Jahr für Lettland neun Länderspiele, gab eine Torvorlage und stellte am 13. November 2025 einen Rekord auf. Beim 0:0-Testspiel gegen Nordmazedonien bestritt der Verteidiger sein 60. Länderspiel in Folge – eine beeindruckende Serie ohne ein einziges verpasstes Spiel im Nationalteam.

Der in Aizkraukle geborene Ciganiks wurde zum ersten Mal in seiner Karriere zum lettischen Fussballer des Jahres ernannt. Bei Luzern läuft es für ihn in dieser Saison dagegen eher schleppend.

Für Ciganiks sind nur drei Startelf-Einsätze in der Super League festgehalten, wirklich zufrieden kann der 28-Jährige mit seinen bisher absolvierten Minuten also nicht sein.

