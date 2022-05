YB schnappt sich Luzerns Schlüsselspieler Filip Ugrinic

Die Young Boys werden auf dem Transfermarkt aktiv und schnappen sich Luzerns Mittelfeldspieler Filip Ugrinic.

Der 23-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Topspieler der Super League entwickelt. Sein Vertrag bei Stammklub Luzern wäre noch bis 2024 gelaufen, jetzt greift aber der entthronte Ex-Meister YB zu und stattet Ugrinic mit einem Vertrag bis 2026 aus.

Christoph Spycher sagt zum prominenten Neuzugang: “Es ist beeindruckend, wie sich Filip Ugrinic in den letzten Jahren entwickelt hat. Wir freuen uns sehr, dass sich mit ihm einer der begehrtesten Spieler der Super League für YB entschieden hat. Er wird mit seinen sportlichen Qualitäten, seiner Mentalität und seinem Charakter ein wichtiges Element in unserer Mannschaft sein. Wir planen mit ihm auf einer Aussenposition im Mittelfeld, dank seinen vielseitigen Fähigkeiten kann er aber auch auf anderen Positionen für Unberechenbarkeit sorgen.”

Ugrinic blickt mit Vorfreude auf seine Zukunft in Bern voraus: “Ich bin sehr froh, dass wir mit dem FC Luzern am Sonntag den Ligaerhalt geschafft haben. Das war mir sehr wichtig. Und nun freue ich mich extrem auf die Herausforderung bei YB. Ich bin überzeugt, dass ich in Bern am richtigen Ort bin, um die nächsten Schritte in meiner Karriere machen zu können. Ich möchte mithelfen, dass YB wieder an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen kann.”

Ugrinic war mit acht Ligatoren und sieben Assists und einem weiteren Treffer sowie Assist in der Barrage massgeblich daran beteiligt, dass der FCL nach einer schwachen Saison den Klassenerhalt doch noch schaffte.

Filip Ugrinic verlässt den FCL und wechselt per sofort zum BSC YB. Wir wünschen Fico für seine Zukunft alles Gute! Danke für deinen langjährigen Einsatz für Blauweiss!#FCL #nomeLozärn #seit1901fürimmer pic.twitter.com/fDHyCRgarU — FC Luzern (@FCL_1901) May 31, 2022

psc 31 Mai, 2022 15:13