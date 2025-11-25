Die Zukunft von Luzerns Coach Mario Frick ist geklärt

Luzerns Trainer Mario Frick wird seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag wohl in Kürze verlängern.

Nach Informationen von "Blick" steht der Vertragsabschluss kurz bevor und wird wohl noch in diesem Jahr erfolgen. Auch FCL-Sportchef Remo Meyer zeigt sich optimistisch. "Wir befinden uns aktuell in Gesprächen. Es gibt einen offenen und guten Austausch. Sobald es etwas Konkretes zu kommunizieren gibt, werden wir dies tun", sagt der Funktionär. Das aktuelle Arbeitspapier von Frick läuft nach Ende dieser Spielzeit aus. Beide Seiten sind mit der Zusammenarbeit zufrieden.

Im vergangenen Sommer stand der Liechtensteiner zwar im Austausch mit Serie A-Aufsteiger Pisa und mit dem deutschen Zweitligisten Schalke 04. Letztlich blieb er jedoch in der Innerschweiz. Das mittel- bis langfristige Ziel des Ex-Profis ist ein Engagement in einer Top 5-Liga. Daraus macht er aber auch gegenüber Meyer und den FCL-Verantwortlichen keinen Hehl. Der Austausch ist sehr direkt und ehrlich. Durch die Vertragsverlängerung ist FCL immerhin eine Ablöse garantiert, falls Frick den Verein vorzeitig verlassen sollte.

Peter Schneiter 25 November, 2025 09:48