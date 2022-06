Neuer Goalie für Aufsteiger Winterthur: Timothy Fayulu ist da

Der FC Winterthur hat die Nachfolge des nach Lausanne gewechselten Stammgoalies Raphael Spiegel geklärt: Von Sion wird Timothy Fayulu für die kommende Saison ausgeliehen.

Der 22-Jährige darf die Walliser angesichts der Ankunft von Heinz Lindner verlassen. Nun wird er in der kommenden Saison aller Voraussicht nach einen Stammplatz in der Super League übernehmen. Winterthur leiht Fayulu für ein Jahr aus. Insgesamt bestritt der junge Keeper bereits 25 Einsätze in der höchsten Schweizer Liga. Mit ausgebildet wurde er einst auch bei Etoile Carouge.

🤝 𝗧𝗶𝗺𝗼𝘁𝗵𝘆 𝗙𝗮𝘆𝘂𝗹𝘂 𝗳𝗶𝗹𝗲 𝗲𝗻 𝗽𝗿𝗲̂𝘁 Le FC Sion et le FC Winterthur se sont mis d’accord sur le prêt du jeune gardien pour une saison. Bonne chance Timothy ❤️#FCSion #TousEnsemble❤️🤍 — FC Sion (@FCSion) June 24, 2022

psc 24 Juni, 2022 09:50