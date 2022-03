Das lief wirklich zwischen Shaqiri und Sion-Präsident Constantin

Sion-Präsident Christian Constantin sorgte kurz vor dem Wechsel von Xherdan Shaqiri zu Chicago Fire mit einer spektakulären Meldung für Schlagzeilen: Der 30-Jährige habe um ein Treffen gebeten, um einen allfälligen Transfer auszuloten, behauptete er. Ganz so war dies allerdings nicht, wie Constantin nun klarstellt.

Erneut gibt er “Rhône FM” ein Interview und räumt mit den Spekulationen auf. Shaqiri hatte nach seiner Ankunft bei der MLS nämlich mit Erstaunen festgestellt, dass er über einen Wechsel ins Wallis nachgedacht haben soll. “Ich habe noch nie mit Christian Constantin gesprochen. Dafür erwarte ich eigentlich noch eine Entschuldigung von ihm”, sagte er “20 Minuten”.

Constantins Replik und Erklärung folgt nun: “Also, das war so. Mein Sohn Barthélémy stand in Kontakt mit Shaqs Bruder und Berater Erdin. Aber das schon länger, die beiden kennen sich gut. Ich meinerseits habe mit Lyon-Präsident Jean-Michel Aulas über die Möglichkeit gesprochen, Xherdan zu holen. Ich wollte mich mit ihm treffen. Dann hat Xherdan dieses grosse Spiel gegen Marseille mit einem Tor und einem Assist abgeliefert – und Fire-Sportchef Georg Heitz hat dann mit Chicago ernst gemacht, nachdem er zuvor ein Spieler von Montpellier stärker im Fokus gehabt hatte. Da war ich dann draussen. Aber ich habe nie behauptet, ich hätte mit Shaqiri gesprochen, wie er sagt.”

Dass er in Diskussionen mit Shaqiri gestanden hätte, wie teilweise behauptet wurde, habe er so nie gesagt. Deshalb sei auch keine Entschuldigung nötig: “Wofür soll ich mich entschuldigen? Dafür, dass ich nie gesagt habe, wir hätten miteinander gesprochen? Nein. Aber Shaq kriegt einen dicken Kuss von mir. Denn wir werden ihn in Katar ganz fest brauchen!”

So oder so: Shaqiri spielt nun in der MLS. Eine Rückkehr in die Super League bzw. ein Wechsel zum FC Sion stand nie ernsthaft zur Debatte.

psc 3 März, 2022 09:31