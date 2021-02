FCSG-Stürmer Florian Kamberi wechselt wieder nach Schottland

Ein halbes Jahr nach seiner Rückkehr in die Schweiz zieht es Stürmer Florian Kamberi wieder nach Schottland.

Dort lief der albanisch-schweizerische Stürmer in der Vergangenheit bereits für Hibernian und die Rangers auf. Jetzt schnappt mit Aberdeen ein anderer Erstligist zu. Wie der Verein bestätigt, stösst Kamberi auf Leihbasis zum Verein, sobald er die Spielberechtigung auf der Insel erhält.

Der 25-Jährige konnte sich beim FC St. Gallen in dieser Saison nicht wie gewünscht in Szene setzen und war in der Stürmerhierachie zuletzt nur noch an fünfter Position.

🔴 We can tonight confirm the loan signing of striker Florian Kamberi from Swiss Super League side, St Gallen, pending international clearance. #StandFree — Aberdeen FC (@AberdeenFC) February 1, 2021

psc 2 Februar, 2021 00:32