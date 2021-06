HSV ist der Favorit bei FCSG-Verteidiger Miro Muheim

Dem FC St. Gallen droht im Sommer der Abgang von Stammspieler und Leistungsträger Miro Muheim. Aus dem Feld der Interessenten gibt es nun einen Favoriten.

Laut “fussballtransfers.com” befindet sich der Hamburger SV in der Pole Position für eine Verpflichtung des 23-jährigen Linksverteidigers. Die Hanseaten wollen bei ihrem neuerlichen Unterfangen für die Rückkehr in die Bundesliga in der kommenden Saison auf die Dienste des Zürchers bauen. In Stein gemeisselt ist aber noch nichts. Auch Aufsteiger Greuther Fürth und der SC Freiburg haben Muheim auf der Wunschliste. Bei diesen Klubs könnte der ehemalige FCZ- und Chelsea-Junior sogar von Beginn weg in der Bundesliga auflaufen.

Vertraglich ist der Youngster nur noch für eine weitere Saison an den FC St. Gallen gebunden. Die Espen könnten bei einem Verkauf in diesem Sommer noch eine Ablöse erzielen.

psc 2 Juni, 2021 13:31