Nach bärenstarker Saison

Murat Yakin holt Kastriot Imeri wohl in die Nati zurück

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 24 Februar, 2026 13:06
Murat Yakin holt Kastriot Imeri wohl in die Nati zurück

Spielmacher Kastriot Imeri könnte in den Länderspielen im März erstmals seit mehr als vier Jahren wieder für die Schweizer Nati zum Einsatz gelangen.

Sein bislang einziges Länderspiel bestritt der 25-jährige Offensivspezialist im November 2021 beim 1:1 in der WM-Quali gegen Italien. Seither wurde der gebürtige Genfer nicht mehr aufgeboten. Dies hat vor allem mit seinen eher dürften Leistungen im YB-Trikot zwischen 2022 und 2025 und diversen Verletzungsproblemen zu tun. In dieser Spielzeit blüht Imeri als Leihspieler bei Überraschungsteam FC Thun aber wieder auf. Gemäss «SFM Football» ist der Edeltechniker dadurch wieder auf den Schirm von Murat Yakin gerückt.

Am 27. März trifft die Schweizer Nati in Basel auf Deutschland, vier Tage später kommt es in Oslo zum Freundschaftsspiel gegen Norwegen. Für diese Partien könnte Imeri aufgeboten werden. Sollte dies geschehen, könnte sich der Ex-Servettien auch Hoffnungen auf eine WM-Teilnahme im Sommer machen.

Der Mittelfeldprofi steht in dieser Saison in 19 Super League-Einsätzen für Leader Thun bei vier Toren und fünf Assists.

