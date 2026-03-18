Der FC Thun zeigt Interesse am bulgarischen Nationaltorhüter

Der FC Thun sondiert im Hinblick auf die kommende Saison den Torhütermarkt und wirft dabei ein Auge auf den Bulgaren Svetoslav Vutsov.

Der 23-Jährige hütet zurzeit den Kasten bei Levski Sofia. Für die bulgarische Nationalmannschaft hat er bislang zehn Länderspiele bestritten. Wie das Portal «sportal.bg» berichtet, schielt der souveräne Super League-Tabellenführer Thun auf Vutsov.

Ein offizielles Angebot haben die Berner Oberländer zwar noch nicht abgegeben, der Bulgare ist für die kommende Saison aber ein Thema. Stammkeeper Niklas Steffen hat seinen Kontrakt Ende des letzten Jahres bis 2028 verlängert. Ein Abgang des 25-Jährigen in Richtung einer Topliga ist im Sommer jedoch nicht ausgeschlossen. Anfang des Jahres wurde mit Tim Spycher vom FC Basel bereits ein neuer Goalie geholt. Eine weitere Verstärkung in wenigen Monaten ist möglich.