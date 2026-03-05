Der FCZ präsentiert einen neuen Hauptsponsor

Der FC Zürich kann an der Sponsorenfront eine wichtige Akquirierung präsentieren.

Für das Frauen-Team konnte mit dem Beauty-Unternehmen easycosmetic ein neuer Hauptsponsor gefunden werden. Dieses ist ein führender europäischer Online-Händler für Parfum, Kosmetik und Pflegeprodukte mit über 40`000 Produkten von mehr als 450 Marken.

Die Marke wird künftig prominent auf dem Trikot der ersten Mannschaft der FCZ Frauen vertreten sein. Die Partnerschaft wurde für die Saisons 2025/26 und 2026/27 abgeschlossen und soll die Strahlkraft des Frauenfussballs in der Schweiz weiter erhöhen.

Pascale Egloff, Leiterin der FCZ Frauen, freut sich über die neue Zusammenarbeit: «Wir freuen uns ausserordentlich, easycosmetic als Hauptsponsor an unserer Seite zu wissen. Dieses Engagement ist ein starkes Signal für die positive Entwicklung unseres Teams und des gesamten Frauenfussballs. Es zeigt, dass unsere Arbeit wahrgenommen wird – sportlich wie strukturell.»

Mit dem Trikotsponsoring bei den FCZ Frauen setzt easycosmetic ein klares Zeichen: Als Partner des Schweizer Spitzensports möchte das Unternehmen nicht nur präsent sein, sondern Teil der Gemeinschaft werden – und gemeinsam mit dem FC Zürich für mehr Sichtbarkeit des Frauenfussballs sorgen.