Ex-FCZ-Profi Filip Frei wechselt nach Serbien – alle Details zum Transfer

Der frühere FCZ-Profi Filip Frei hat einen neuen Verein gefunden. Der 21-Jährige wechselt in seine zweite Heimat nach Serbien und unterschreibt dort bei Erstligist FK Radnicki Nis.

Die Serben bestätigen die Ankunft des 21-Jährigen am Donnerstag offiziell. 4-4-2.ch kann exklusiv weitere Infos zum Wechsel des Aussenverteidigers liefern. Filip Frei trainierte einige Wochen auf Probe bei seinem neuen Verein. Dabei konnte er den neuen Trainer des Vereins und die Klubverantwortlichen überzeugen. Als Folge erhält er einen Vertrag über drei Jahre. Die Unterschrift zog sich noch etwas hin, da dem FCZ eine Ausbildungsentschädigung zusteht. In Verhandlungen zwischen dem Super Ligisten und Radnicki Nis wurde nun vereinbart, dass die Zürcher stattdessen eine Weiterverkaufsbeteiligung erhalten. Die genannte Entschädigung entfällt dafür.

Frei, der serbisch-schweizerischer Doppelbürger ist, kam in der Super League nie zum Einsatz, blickt aber auf 28 Einsätze in der Challenge League zurück. In der vergangenen Saison war er an den FC Wil verliehen. Dort sind ihm zwei Assists geglückt. Auslandserfahrung sammelte er als Junior einst auch bei Ajax, jetzt will er in Serbien durchstarten.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FK Radnički Niš (@fkradnickinis)

psc 8 September, 2022 14:33