Der FC Basel will dem FCZ Torjäger Assan Ceesay ausspannen

Der FC Basel interessiert sich für die Dienste von Assan Ceesay, der in dieser Saison massgeblichen Anteil am Meistertitel von Ligarivale FCZ hat.

Der 28-jährige Gambier erzielte für die Zürcher 18 Ligatore und steuerte darüber hinaus acht Assists bei. Wie “Nau.ch” berichtet, möchte der FC Basel den im Sommer ablösefreien Torjäger nun abwerben. Ceesay hat die Qual der Wahl: Demnach liegt ihm auch ein lukratives Angebot aus Dubai vor. Zudem scheinen Klubs aus Deutschland, Italien, Frankreich, Belgien der Türkei und den Niederlanden um ihn zu buhlen.

Der Angreifer soll einen Verbleib in Europa zu bevorzugen. Ob er in der Super League bleibt oder eher ins Ausland will, wird sich nach Saisonende zeigen. Mit dem FCZ stehen für ihn in dieser Saison noch drei Partien aus.

psc 12 Mai, 2022 11:41