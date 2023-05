Der FC Zürich befasst sich mit Lausanne-Stürmer Aldin Turkes

Der Vertrag von Lausannes Torjäger Aldin Turkes läuft im Sommer aus. Möglicherweise führt der Weg des 27-jährigen Zugers zum FC Zürich.

Der FCZ beschäftigt sich gemäss "Nau.ch" mit einer Verpflichtung des Angreifers, der in der abgelaufenen Challenge League-Saison in 14 Spielen keinen Treffer erzielen konnte. Offenbar machte ihm der Kreuzbandriss aus der vorigen Saison weiterhin zu schaffen. An seine frühere Form konnte Turkes zuletzt jedenfalls nicht anknüpfen.

Dennoch ist der Mittelstürmer beim FCZ, wo er einst in der U21 spielte, ein Thema. Auch der FC Lugano soll sich mit dem bosnisch-schweizerischen Doppelbürger befassen.

psc 31 Mai, 2023 12:01