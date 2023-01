Der FCZ begrüsst zwei neue Spieler bei den Profis

Der FC Zürich befördert die beiden Nachwuchsspieler Ramon Guzzo und Calixte Paul Junior Ligue zu den Profis.

Im Zuge dessen haben beide auch ihre Verträge verlängert. Guzzo ist neu bis Sommer 2026 an den Klub gebunden, Ligues Kontrakt läuft neu bis Sommer 2025.

Der 18-jährige Verteidiger Guzzo wechselte im Februar 2021 von GC zur U18 des FCZ. Seit Sommer 2022 spielte er für die U21, wo er insgesamt elf Partien absolvierte. Im letzten Heimspiel der ersten Saisonphase 2022/2023 gegen den Servette FC kam der Schweizer U19-Nachwuchsnationalspieler in der Schlussphase zu seinem Pflichtspiel-Debüt im Fanionteam.

Der 17-jährige Stürmer Calixte Paul Junior Ligue absolvierte einen Grossteil seiner fussballerischen Ausbildung in der FCZ Academy und spielte zuletzt in der U21, für welche er in 18 Promotion-League-Partien sechs Treffer erzielte. Sein Debüt in der ersten Mannschaft gab der Schweizer U18-Nationalspieler Ende Dezember 2022 in der Testpartie gegen Bayer 04 Leverkusen.

Die FCZ-Nachwuchsspieler Ramon Guzzo und Calixte Paul Junior Ligue sind neu ab sofort im erweiterten Kader der Profimannschaft. 👉🏼 https://t.co/zwvpcr8z2G#fcz #stadtclub #NieUsenandGah pic.twitter.com/fVqT5juppu — FC Zürich (@fc_zuerich) January 3, 2023

psc 3 Januar, 2023 10:28