FCZ-Profi Miguel Reichmuth hat sich im Militär-WK verletzt

Mittelfeldspieler Miguel Reichmuth wird ein obligatorischer Wiederholungskurs im Militär zum Verhängnis.

Wie sein Verein FC Zürich kommuniziert, hat sich der 22-Jährige dabei eine Fussverletzung zugezogen. Um welche Blessur es sich genau handelt, teilt der Klub nicht mit. Reichmuth wird wegen der Verletzung nun aber rund sechs Wochen ausfallen.

Der Defensivstratege kam in dieser Saison regelmässig zum Zug. Trainer Dennis Hediger muss nun im Zentrum nach Alternativen suchen.