SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Lange Zwangspause

FCZ-Profi Miguel Reichmuth hat sich im Militär-WK verletzt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 26 Februar, 2026 10:16
FCZ-Profi Miguel Reichmuth hat sich im Militär-WK verletzt

Mittelfeldspieler Miguel Reichmuth wird ein obligatorischer Wiederholungskurs im Militär zum Verhängnis.

Wie sein Verein FC Zürich kommuniziert, hat sich der 22-Jährige dabei eine Fussverletzung zugezogen. Um welche Blessur es sich genau handelt, teilt der Klub nicht mit. Reichmuth wird wegen der Verletzung nun aber rund sechs Wochen ausfallen.

Der Defensivstratege kam in dieser Saison regelmässig zum Zug. Trainer Dennis Hediger muss nun im Zentrum nach Alternativen suchen.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
Milos Malenovic ist out

Exklusiv: Marinko Jurendic könnte den FCZ wieder übernehmen
Schon zwei Angebote

Exklusiv: England-Klub bei FCZ-Verteidiger Junior Ligue in der Pole Position
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Nach dreimonatiger Leihe

Weihnachtsgeschenk: Der FCZ holt Nevio Di Giusto zurück
Mehr entdecken
Lange Zwangspause

FCZ-Profi Miguel Reichmuth hat sich im Militär-WK verletzt

26.02.2026 - 10:16
Bis Saisonende

Der FCZ schickt Stürmer Parfait Coulibaly in die Challenge League

23.02.2026 - 15:29
Tragödie

Angehöriger von FCZ-Profi Valon Berisha in Österreich tödlich verunglückt

23.02.2026 - 11:52
Oberschenkelprobleme

Der FCZ muss lange auf Livano Comenencia verzichten

17.02.2026 - 15:41
Ivan Cavaleiro

FCZ angelt sich Stürmer mit 59 Premier League-Partien

16.02.2026 - 15:15
Rückkehr geplant

FCZ-Profi Jorge Segura vor Absprung nach Bulgarien

16.02.2026 - 10:45
Neuzugang

Der FCZ schnappt sich wohl Flügelstürmer Yann Karamoh

13.02.2026 - 10:32
Routinier für das MIttelfeld

Der FCZ verpflichtet einen kosovarischen Nationalspieler

11.02.2026 - 12:23
Last Minute-Neuzugang

FCZ-Coach Dennis Hediger fordert noch einen Mittelfeldspieler

11.02.2026 - 10:19
Leihe fix

FCZ-Mittelstürmer Vincent Nvendo wechselt in die Challenge League

10.02.2026 - 18:49