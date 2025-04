FCZ verpasst Championship Group - Moniz wackelt

Dar FC Zürich verliert im Wankdorf bei den Young Boys 0:2 und wird dank eines gleichzeitigen Siegs von Lausanne-Sport noch in die Relegation Group gestossen.

Auch der FC St. Gallen zieht am 33. Spieltag noch am FCZ dabei. Für die Espen reicht es allerdings ebenfalls nicht in die Championship Group. Dort machen der FC Basel, Servette, die Young Boys, Lugano, Luzern und eben Lausanne den Meister aus.

Die mit Abstand beste Ausgangslage hat der FCB, der gegen Yverdon eine 5:0-Gala hinlegt und fünf Spieltage vor Schluss in der Tabelle sechs Punkte Vorsprung auf Servette und sogar weiterhin acht auf den amtierenden Meister YB aufweist.

Beim FCZ wird es intern einige Gespräche geben. Auch die Zukunft von Trainer Ricardo Moniz wird diskutiert.

psc 21 April, 2025 18:33