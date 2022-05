Der nigerianische Nationalspieler Kelechi Nwakali bereichert die Super League

Der nigerianische Mittelfeldprofi Kelechi Nwakali wird in der kommenden Saison voraussichtlich in der Super League auflaufen. Gleich drei Klubs reissen sich um den 23-jährigen Offensivspezialisten.

Zuletzt war Nwakali in der spanischen La Liga 2 bei SD Huesca beschäftigt. Dort endete sein Engagement aber vor gut einem Monat. Nun kann er ablösefrei wechseln und wird wahrscheinlich in die Schweiz kommen. 4-4-2.ch kann eine Information von “Nau.ch” bestätigen, wonach sich der Schweizer Meister FC Zürich intensiv mit dem nigerianischen Nationalspieler beschäftigt. Die Zürcher sind aufgrund der Perspektiven mit der Champions League-Quali wohl in der Pole Position, was das Werben um den Spielgestalter angeht. Daneben haben sich aber auch Lugano und Luzern nach dem Profi erkundigt, der einst im Arsenal-Nachwuchs spielte und in diesem Jahr am Afrika Cup für Nigeria in allen drei Gruppenspielen auflief. Bei den Innerschweizern wäre er allerdings nur im Falle eines Klassenerhalts und wohl auch nur bei einem Abschied von Marvin Schulz ein Thema.

psc 19 Mai, 2022 10:03