Lucien Favre lockt die Ex-FCZ-Verteidiger Nico Elvedi und Berat Djimsiti

Lucien Favre fordert in Nizza weitere Verstärkungen für seine Mannschaft. Mit Nico Elvedi und Berat Djimsiti stehen nun zwei Schweizer Verteidiger im Fokus, die einst beim FC Zürich ausgebildet wurden.

Beide sind inzwischen feste Grössen bei Vereinen in Topligen. Elvedi zählt bei Borussia Mönchengladbach seit Jahren zum Stammpersonal und Djimsiti ist bei Atalanta in der Serie A ebenfalls ein Leistungsträger in der Defensive. Gemäss “Foot Mercato” befindet sich das Duo auf der Wunschliste von Nizza-Coach Lucien Favre. Daneben soll dieser auch noch ein Auge auf Trevoh Chalobah von Chelsea werfen.

Vor allem die Bemühungen um Elvedi dürften nicht sehr aussichtsreich sein. Der 25-Jährige steht in Gladbach noch bis 2024 unter Vertrag, fühlt sich da wohl und ist alles andere als ein Verkaufskandidat.

psc 29 August, 2022 16:45