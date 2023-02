Ex-GC-Profi Nzuzi Toko beendet seine Karriere offiziell

Der frühere GC-Profi Nzuzi Toko zieht definitiv einen Schlussstrich unter seine Fussballkarriere.

Der Mittelfeldspieler spielt in dieser Saison noch für den FC Dietikon in der 2. Liga Interregional. Seine Fussballschuhe hängt er nun an den Nagel, wie er auf Instagram verkündet. Nzuzi Toko schreibt: «Ich bin Gott sehr Dankbar, dass ich mein Hobby über 14 Jahre als Beruf ausüben durfte. Ohne Gottes Glaube, die Unterstützung von meiner Familie, meinen Liebsten, alle meine Trainer von meiner Jugendzeit bis zur Profistation sowie meinen Fans, wäre das alles nicht möglich gewesen. Ihr wart alle ein Teil davon und dafür möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken. Für mich schlägt ein neuer Lebensabschnitt ein. Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen und schaue mit Vorfreude auf die Zukunft.»

Toko lief während seiner Karriere auch für den FC St. Gallen, in der Türkei, in Saudi-Arabien, in Schweden und in Deutschland auf.

psc 22 Februar, 2023 12:04