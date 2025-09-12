GC-Coach Scheiblehner liefert Update zu Amir Abrashi

GC-Trainer Gerald Scheiblehner kann voraussichtlich schon bald auf seinen Kapitän Amir Abrashi zählen.

Der 35-Jährige fällt wegen einer Muskelverletzung seit Ende Juli aus. Nun steht er jedoch vor dem Comeback. "Er ist kurz vor dem Einstieg ins Mannschaftstraining. Wir hoffen, dass er bis zum Cupspiel in Bellinzona (Sonntag, 21. September) wieder bereit ist", sagt Scheiblehner vor dem Ligaspiel gegen Lausanne, wo Abrashi noch fehlen wird.

Der GC-Trainer führt aus: "Es ist eine Muskelverletzung und Amir ist nicht mehr der Jüngste. Es geht ein bis zwei Wochen länger als bei jungen Spielern. Er ist aber auf gutem Weg."

Wegen der Blessur konnte Abrashi in dieser Saison noch nicht eingreifen.

psc 12 September, 2025 10:17