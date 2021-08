Exklusiv: GC ist im Rennen für eine Rückkehr von Noah Loosli

Abwehrspieler Noah Loosli könnte in diesem Sommer zu den Grasshoppers zurückkehren. Nach Informationen von 4-4-2.ch sind die Zürcher ein Kandidat für eine Verpflichtung des Innenverteidiger.

Der 24-jährige Aargauer wurde einst bei GC ausgebildet. Via Wohlen und Schaffhausen führte sein Weg vor drei Jahren zum FC Lausanne-Sport. Dort lief der Vertrag in diesem Sommer aus. Loosli wollte sich neu orientieren und hat nicht verlängert. Am vergangenen Samstag weilte er auf der Tribüne des Letzigrund und sah wie GC seinen anderen Ex-Klub mit 3:1 besiegte.

Loosli könnte nun selbst demnächst wieder für die Hoppers auflaufen. Neben dem FC Sion und Bröndby Kopenhagen ist der Super League-Aufsteiger einer der Anwärter für ein Engagement. Eine endgültige Entscheidung wird in den nächsten Tagen fallen.

psc 9 August, 2021 13:44