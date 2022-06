Der Klassiker YB gegen FCZ eröffnet die neue Super League-Saison

Die neue Super League-Saison beginnt gleich mit einem Kracher: Die Young Boys empfangen im Stadion Wankdorf den Meister FC Zürich.

Dies gibt die Swiss Football League anlässlich der Verkündung des neuen Spielplans für die kommende Spielzeit bekannt. Die Partie zwischen YB und dem FCZ eröffnet am 16. Juli die neue Saison. Gleichentags empfängt Aufsteiger Winterthur den FC Basel. Für Alex Frei kommt es also direkt zur Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte.

Die 1. Runde komplettieren am 17. Juli die Partien FC Lugano gegen FC Sion und Servette gegen den FC St. Gallen. Das Spiel zwischen dem FC Luzern und den Grasshoppers wird erst am 10. August ausgetragen.

Die SFL hat auch die Ansetzungen für die ersten 9 Runden bekanntgegeben. Ebenfalls wurden die ersten Partien für die neue Challenge League-Saison veröffentlicht.

🗓️ SFL veröffentlicht die Spielpläne für die Saison 2022/23

➡️ Alle Informationen jetzt auf https://t.co/ZYp5dMWUK8

🗓️ La SFL publie les calendriers pour la saison 2022/23

➡️ Toutes les informations sur https://t.co/ZYp5dMWUK8 pic.twitter.com/OPsyUyt1lB — Swiss Football League (@News_SFL) June 17, 2022

psc 17 Juni, 2022 14:07