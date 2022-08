Nur 1:1 gegen den FC Winterthur: FCZ weiter sieglos

Der FC Zürich bleibt in der Super League weiter sieglos. Gegen den FC Winterthur gibt es nur ein 1:1.

In der Super League markiert der FC Zürich weiterhin das Tabellenschlusslicht. Die Truppe von Trainer Franco Foda geriet am Sonntag im Rahmen der fünften Runde beim FC Winterthur zunächst sogar in Rückstand. Nach Francisco José Rodríguez’ Treffer in der 73. Minute gelang dem FCZ in der 85. Minute durch Fabian Rohner der Ausgleich.

adk 14 August, 2022 16:09