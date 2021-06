Servette begrüsst einen weiteren Neuzugang aus Frankreich

Nach David Douline verpflichtet Servette am Dienstag mit Papu Mendes einen weiteren neuen Spieler.

Der 20-Jährige stösst vom französischen Erstligisten Racing Strassburg nach Genf, wobei er Ende der letzten Saison bereits da trainierte. Der Mittelfeldspieler aus Guinea kam bei seinem Verein in der vergangenen Saison in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Jetzt möchte er in der Super League durchstarten. Papu Mendes unterschreibt einen Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr.

Papu Mendes a signé un contrat d’une année avec une option pour une année supplémentaire.

Lors de sa jeune carrière, il a notamment évolué avec les M19 de la sélection nationale portugaise. Plus d'infos 👉 https://t.co/Q4t29EG58w pic.twitter.com/R0i7Fsq1JA — Servette FC (@ServetteFC) June 22, 2021

psc 22 Juni, 2021 15:14