Russicher Klub bietet 10 Millionen für YB-Torjäger Nsame

Jean-Pierre Nsame hat sich mit seinen 32 Ligatoren für die Young Boys in der vergangenen Saison längst auf den Notizzetteln ausländischer Klub bemerkbar gemacht. Aus Russland liegt nun offenbar ein Mega-Angebot für den 27-jährigen Kameruner vor.

Ein nicht genannter russischer Klub bietet nach Angaben von “Nau” 10 Millionen Franken Ablöse für den YB-Torjäger. Während die Klubleitung mit dieser Offerte zufrieden sein dürfte, scheint Nsame selber wenig angetan: Bereits in der Vergangenheit betonte er, dass ihn vor allem Topligen reizen. Einen Wechsel nach Russland oder in den Arabischen Raum lehnte er stets ab – und scheint dies weiterhin zu tun.

Nsames Vertrag bei YB läuft noch bis 2023. Trifft bis zum Transferfenster in den Topligen am 5. Oktober kein Angebot eines aus seiner Sicht attraktiven Vereins ein, könnte er ein weiteres Jahr in Bern bleiben.

psc 23 September, 2020 12:10