Bitter Nachrichten von YB-Profi Christian Fassnacht

Die Young Boys müssen in der Europa League-Spiel sehr kurzfristig auf Christian Fassnacht verzichten.

Eigentlich war der 32-Jährige für die Partie gegen Lille am Donnerstagabend fix eingeplant. Wie die Berner kurz vor Anpfiff mitteilen, steht Fassnacht allerdings nicht im Aufgebot. Über die Art und Schwere der Verletzung ist noch nichts bekannt. An seiner Stelle kommt Darian Males zu einem Startelfeinsatz.

YB-Coach Gerardo Seoane muss auch auf den Armin gesperrten Gigovic, den erkrankten Heinz Lindner und die verletzten Edimilson Fernandes, Ebrima Colley, Joël Monteiro, Facinet Conte und Mats Seiler verzichten.

Peter Schneiter 11 Dezember, 2025 19:39