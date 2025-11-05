Niederschmetternde Diagnose bei YB-Profi Edimilson Fernandes

Die Young Boys müssen voraussichtlich mehrere Monate auf ihren Sommerneuzugang Edimilson Fernandes verzichten.

Der 29-Jährige hatte sich bei der Nullnummer gegen den FC Basel am vergangenen Sonntag in der Startphase an der linken Wade verletzt. Wie YB mitteilt, trug sich Edimilson Fernandes dabei eine eine schwere Muskel- und Sehnenverletzung zu und wird nun mehrere Monate ausfallen.

Damit steht dem neuen Trainer Gerardo Seoane ein eingeplanter Fixstarter im defensiven Mittelfeld vorerst nicht zur Verfügung. Fernandes kehrte im Sommer für 600'000 Euro von Mainz 05 nach zurück und spielte dort bis zu seinem Aus eine tragende Rolle.

Peter Schneiter 5 November, 2025 17:03