Nigeria will der Schweiz Nati-Hoffnung Zachary Athekame ausspannen

Der nigerianische Fussballverband streckt seine Fühler nach Milan-Profi Zachary Athekame aus.

Der 21-Jährige hat im vergangenen Sommer den grossen Sprung von den Young Boys zum Serie A-Klub gewagt. Dort ist er zwar noch kein Stammspieler, aber doch schon regelmässig zum Einsatz gekommen. Die starken Leistungen bringen ihn auf den Radar von Nati-Coach Murat Yakin. Bislang stand Athekame noch für die Schweizer U21-Nati im Aufgebot.

Gemäss «SFM Football» bemüht sich nun auch Nigeria um den Genfer mit afrikanischen Wurzeln. Grundsätzlich wäre ein Nationenwechsel möglich.

Athekame gilt auch in der Schweiz als Zukunftshoffnung: Er kann auf der rechten Seite als Aussenverteidiger oder auch in offensiverer Ausrichtung weiter vorne spielen. Am vergangenen Wochenende erzielte er gegen Lazio sein erstes Tor für Milan.