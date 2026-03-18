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Nigeria will der Schweiz Nati-Hoffnung Zachary Athekame ausspannen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 18 März, 2026 12:11
Nigeria will der Schweiz Nati-Hoffnung Zachary Athekame ausspannen

Der nigerianische Fussballverband streckt seine Fühler nach Milan-Profi Zachary Athekame aus.

Der 21-Jährige hat im vergangenen Sommer den grossen Sprung von den Young Boys zum Serie A-Klub gewagt. Dort ist er zwar noch kein Stammspieler, aber doch schon regelmässig zum Einsatz gekommen. Die starken Leistungen bringen ihn auf den Radar von Nati-Coach Murat Yakin. Bislang stand Athekame noch für die Schweizer U21-Nati im Aufgebot.

Gemäss «SFM Football» bemüht sich nun auch Nigeria um den Genfer mit afrikanischen Wurzeln. Grundsätzlich wäre ein Nationenwechsel möglich.

Athekame gilt auch in der Schweiz als Zukunftshoffnung: Er kann auf der rechten Seite als Aussenverteidiger oder auch in offensiverer Ausrichtung weiter vorne spielen. Am vergangenen Wochenende erzielte er gegen Lazio sein erstes Tor für Milan.

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