Transferhammer: YB sichert sich Kevin Rüegg

Die Young Boys werden kurz vor Saisonstart noch einmal auf dem Transfermarkt tätig und sichern sich die Dienste an Kevin Rüegg.

Der 23-jährige Allrounder stösst laut Transferexperte Nicolo Schira auf Leihbasis und mit Kaufpflicht von Hellas Verona zu den Bernern. Die Verhandlungen sind demnach bereits abgeschlossen, der Deal steht. Rüegg spielte bereits in der vergangenen Rückrunde in der Super League – da kam der frühere FCZ-Captain für den FC Lugano zum Einsatz. Berichten zufolge war YB bereits in der Vergangenheit am früheren Schweizer U21-Nationalspieler dran, nun klappt es mit einem Transfer.

Durch die Kaufpflicht sichert sich YB den 23-Jährigen auch langfristig.

psc 15 Juli, 2022 10:40