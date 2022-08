Transferkracher in der Super League? YB jagt Kastriot Imeri

In der Super League könnte ein Transferkracher bevorstehen: Die Young Boys zeigen Interesse an Servettes Jungstar Kastriot Imeri.

Der Schweizer Nationalspieler steht bei seinem Stammklub nur noch bis Juni 2023 unter Vertrag und befindet sich deshalb vor einem Transfer in diesem Monat. Bislang wurden vor allem ausländische Vereine mit dem Romand mit kosovarischen Wurzeln in Verbindung gebracht. Der belgische Meister Brügge soll beispielsweise grosses Interesse signalisieren. Nach Angaben der “Tribune de Genève” mischt aber auch YB mit. Die Berner haben in diesem Sommer mit Filip Ugrinic, Cedric Itten und auch Donat Rrudhani schon mehrere Spieler mit grossem Potential verpflichtet. Imeri würde sich zweifellos sehr gut in diese Liste einreihen.

In der vergangenen Saison gelangen dem Edeltechniker in 25 Super League-Spielen elf Assists. In einem der Direktduelle mit YB sind ihm gleich zwei Treffer geglückt.

Update: Nach Angaben des “Blick” ist bei Servette für Imeri bislang noch kein Angebot von YB eingetroffen.

psc 9 August, 2022 16:29