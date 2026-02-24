YB bestätigt den Abgang von Stürmer Sergio Cordova

Der venezolanische Stürmer Sergio Cordova verlässt den BSC Young Boys wie angekündigt in Richtung Major League Soccer.

St. Louis City übernimmt den 28-jährigen Angreifer vorerst bis Ende Juni 2026 – mit Option auf eine definitive Übernahme. Cordova wechselte erst im vergangenen Sommer aus der Türkei von Alanyaspor zu YB und unterschrieb in Bern einen Vertrag bis 2029.

Der Ex-Nationalspieler konnte die Erwartungen allerdings nicht erfüllen und enttäuschte insbesondere in Sachen Torquote. Im Winter wurde er durch Samuel Essende vom FC Augsburg ersetzt.

Cordova wird nun mindestens bis im Sommer wieder in der MLS spielen, wo er in der Vergangenheit bereits 52 Partien (11 Tore) bestritt. Für die venezolanische Nationalmannschaft kam er in der Vergangenheit in 19 Länderspielen zum Zug.

In St. Louis wird er unter anderem auf den Schweizer Goalie Roman Bürki treffen, der die Mannschaft als Captain anführt.