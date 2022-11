YB trifft in den Youth League-Playoffs auf Red Bull Salzburg

Die U19 der Berner Young Boys bekommt es in den Playoffs der Youth League mit Red Bull Salzburg zu tun über.

Dies hat die Auslosung am Dienstag ergeben. Die Partie wird im März 2023 in Bern ausgetragen. In der letzten Runde hatte sich YB nach Penaltyschiessen gegen die Schweden von AIK Solna durchgesetzt. Dabei konnten sie eine 0:3-Heimniederlage im Hinspiel im Rückspiel in Schweden noch sensationell wettmachen. Deshalb geht die Reise im nächsten Jahr weiter.

