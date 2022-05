YB muss für Meschack Elia nachträglich 1 Mio. Franken zahlen

Der Wechsel von Meschack Elia zu den Young Boys, der bereits im Februar 2020 über die Bühne ging, kommt die Berner nachträglich teuer zu stehen.

Nachdem ein Rechtsstreit über die Frage entstanden ist, ob Elia zum Zeitpunkt seines YB-Wechsels über einen gültigen Vertrag in seiner kongolesischen Heimat verfügt, hat der Internationale Sportgerichtshof in Lausanne jetzt ein Urteil gefällt. Es fällt aus YB-Sicht nicht positiv aus. Wie “Nau.ch” berichtet, müssen die Berner rund 1 Mio. Franken an Elias früheren Klub TP Mazembe zahlen.

Ein grosser Betrag. Elia konnte seinen Marktwert seit seinem Wechsel zu YB zwar beträchtlich erhöhen, verfügt aber nur noch über einen Vertrag bis Juni 2023.

psc 19 Mai, 2022 12:19