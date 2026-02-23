YB kann Sergio Cordova erst einmal nur verleihen

Die Young Boys planen nicht mehr mit Stürmer Sergio Cordova. Der 28-jährige Venezolaner wechselt auch in die MLS – zunächst allerdings nur auf Leihbasis.

Cordova ist bereits in die USA gereist, wo er sich St. Louis City anschliesst. Berichten zufolge handelt es sich um eine Leihe mit Kaufoption. Cordova steht bei YB noch bis 2029 unter Vertrag, ist allerdings wegen der fehlenden Kaltblütigkeit vor dem Tor in Ungnade gefallen. Mit Samuel Essende wurde bereits ein Nachfolger verpflichtet.

Cordova kam erst im Sommer des vergangenen Jahres für knapp 2 Mio. Euro Ablöse aus der Türkei nach Bern. In 21 Super League-Spielen sind ihm «nur» zwei Treffer geglückt.

Der Angreifer hat die Medizintests in St. Louis bereits absolviert. In Kürze wird er als Neuzugang offiziell vorgestellt.