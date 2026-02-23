SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Kein definitiver Abgang

YB kann Sergio Cordova erst einmal nur verleihen

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 23 Februar, 2026 11:44
YB kann Sergio Cordova erst einmal nur verleihen

Die Young Boys planen nicht mehr mit Stürmer Sergio Cordova. Der 28-jährige Venezolaner wechselt auch in die MLS – zunächst allerdings nur auf Leihbasis.

Cordova ist bereits in die USA gereist, wo er sich St. Louis City anschliesst. Berichten zufolge handelt es sich um eine Leihe mit Kaufoption. Cordova steht bei YB noch bis 2029 unter Vertrag, ist allerdings wegen der fehlenden Kaltblütigkeit vor dem Tor in Ungnade gefallen. Mit Samuel Essende wurde bereits ein Nachfolger verpflichtet.

Cordova kam erst im Sommer des vergangenen Jahres für knapp 2 Mio. Euro Ablöse aus der Türkei nach Bern. In 21 Super League-Spielen sind ihm «nur» zwei Treffer geglückt.

Der Angreifer hat die Medizintests in St. Louis bereits absolviert. In Kürze wird er als Neuzugang offiziell vorgestellt.

Mehr Dazu
Jaouen Hadjam schwer verletzt

Exklusiv: YB packt Junior Ligue und Michael Heule auf die Liste
U. a. GC interessiert

Exklusiv: YB-Talent Lutfi Dalipi weckt Begehrlichkeiten – Ausleihe möglich
Als Lee-Vertreter

Exklusiv: YB-Stürmer im Anflug auf GC
Nach Platzverweisen

Odera vom FCZ & Raveloson von YB werden drakonisch bestraft
Schon zwei Angebote

Exklusiv: England-Klub bei FCZ-Verteidiger Junior Ligue in der Pole Position
Mehr entdecken
Kein definitiver Abgang

YB kann Sergio Cordova erst einmal nur verleihen

23.02.2026 - 11:44
Alles ungewiss bei Sheffield

YB hat bei Transfer von Yan Valery von sehr wirrer Situation profitiert

20.02.2026 - 11:50
Kürzeren gezogen

Der FC Basel wollte YB-Stürmer Samuel Essende eigentlich auch

19.02.2026 - 11:52
In den USA

YB findet einen Abnehmer für den glücklosen Sergio Cordova

16.02.2026 - 21:47
Samuel Essende

YB schnappt sich für 3,5 Millionen einen Bundesliga-Stürmer

16.02.2026 - 21:23
Augsburg-Stürmer

YB holt sich kurz vor Transferschluss wohl noch Samuel Essende

16.02.2026 - 16:31
War sehr knapp

YB wäre beinahe an ausländische Investoren verkauft worden

16.02.2026 - 13:49
Klares Ziel

YB will Kunstrasen so rasch wie möglich durch Naturrasen ersetzen

16.02.2026 - 12:13
Sedi Kinteh

Der FC Basel & YB jagen denselben Verteidiger aus Gambia

10.02.2026 - 12:14
Neuzugang

YB legt hinten rechts mit Nationalspieler Yan Valery nach

9.02.2026 - 13:40