YB-Stürmer Shkelqim Vladi wechselt fix nach Aarau

Nachdem Mittelstürmer Shkelqim Vladi in der vergangenen Rückrunde bereits von den Young Boys an den FC Aarau in die Challenge League verliehen war, wechselt der 21-Jährige nun fix zu den Aargauern.

Vladi unterschreibt beim FCA einen Vertrag bis 2025. In der abgelaufenen Rückrunde bestritt er für den Verein 28 Ligaspiele und steuerte dabei sechs Tore und vier Assists bei. Nun steht fest, dass er bleiben wird. “Es ist erfreulich, dass es uns gelungen ist, mit Shkelqim Vladi einen sehr talentierten Stürmer fix zu übernehmen. Er hat sein grosses Potential in diesem Frühling bereits angedeutet. Leider hat er uns am Ende der Saison verletzungsbedingt gefehlt, sodass er seine Qualitäten erst kurze Zeit unter Beweis stellen konnte. Umso mehr bin ich aber überzeugt, dass wir noch sehr viel Freude an ihm haben werden”, sagt FCA-Sportchef Sandro Burki.

Im Gegenzug nehmen die Young Boys Mittelfeldspieler Donat Rrudhani unter Vertrag.

Vladi 2025! 💪 Wir nehmen den YB-Mittelstürmer Shkelqim Vladi für drei Jahre unter Vertrag. Im Gegenzug wechselt Donat Rrudhani per sofort zum @BSC_YB. Danke und viel Erfolg, Donat! ❤️ ➡️ Mehr erfahren: https://t.co/dQ82iGrTg1#ZämeFörAarau pic.twitter.com/kLhVAIXFJk — FC Aarau (@FCAARAU) June 8, 2022

psc 8 Juni, 2022 10:25