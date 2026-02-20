YB hat bei Transfer von Yan Valery von sehr wirrer Situation profitiert

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Publiziert: 20 Februar, 2026 11:50
Die Young Boys haben zum Ende der Transferperiode mit Yan Valery einen tunesischen Nationalspieler verpflichten können. Dabei profitierten die Berner auch von der sehr ungewissen Zukunft des bisherigen Klubs des 26-Jährigen.

Dieser steht beim englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday unter Vertrag. Bis 2027 läuft sein dortiges Arbeitspapier. Der Klub steht unter Insolvenzverwaltung und könnte demnächst den Besitzer wechseln. Wegen finanziellen Verfehlungen wurden dem Verein 18 Punkte abgezogen, weshalb die irre Situation entstanden ist, dass Sheffield in der Tabelle der Championship derzeit bei minus sieben Zählern steht. Der Abstieg in die Drittklassigkeit steht bereits fest. Für Yan Valery, der einer der Spitzenverdiener ist, wurde eine Lösung gesucht. YB setzte sich laut «Blick» gegen andere Interessenten durch.

Und mit dem Franko-Tunesier gelang den Bernern wohl ein guter Fang: Valery hat die Saison in Sheffield durchgespielt und gleich bei seinem ersten Einsatz für YB in der Startelf beim 6:1-Sieg gegen Winterthur zwei Assists beigesteuert. Vorerst haben die Berner Valery nur bis Saisonende gebunden. Eine Kaufoption wurde nicht vereinbart. Das Ziel des 26-Jährigen ist auch klar: Er will sich mit guten Leistungen in der Super League in eine gute Form für die WM im Sommer bringen.

Seine ersten Eindrücke in der neuen Mannschaft sind sehr gut: «Die Gruppe hat mich top empfangen. Das hat mir dieses erste Spiel ungemein erleichtert. Die beiden Assists waren da bloss ein Bonus.»

