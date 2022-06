YB-Transferoffensive geht weiter: Cedric Itten unterschreibt

Die Young Boys verstärken sich für die kommende Saison weiter: Stürmer Cedric Itten unterschreibt bei den Bernern.

Der 25-Jährige kehrt somit nach zwei Jahren im Ausland bei den Rangers und Greuther Fürth wieder in die Super League zurück. Itten unterzeichnet bei YB einen Vierjahresvertrag bis 2026. Der Torjäger lief bereits 7-mal für die Schweizer Nati auf und erzielte dabei vier Tore.

Christoph Spycher sagt zum YB-Neuzugang: “Wir standen in den letzten Jahren immer wieder mit Cedric Itten in Kontakt und freuen uns sehr, dass es mit dem Zuzug nun geklappt hat. Er ist ein toller Teamplayer, der seine Torgefährlichkeit in den letzten Jahren bei verschiedenen Klubs und auch im Schweizer Nationalteam unter Beweis gestellt hat. Wie Filip Ugrinic ist auch Cedric Itten eine Persönlichkeit, die mit ihren sportlichen und menschlichen Qualitäten sehr gut in unsere Mannschaft passen wird.”

Cedric Itten sagt: “Es ist für mich der richtige Zeitpunkt, in die Schweiz zurückzukehren. Ich habe im Ausland bei den Glasgow Rangers und bei Greuther Fürth sehr wertvolle Erfahrungen sammeln können, die mich als Mensch und Spieler weitergebracht haben. Nun schaue ich voller Vorfreude auf meine Zeit bei YB und will mithelfen, dass der Verein seine hohen Ziele erreichen kann.”

Cedric Itten ✍️2026 👉https://t.co/ehxGJf332s Der BSC YB freut sich sehr, den Zuzug von Stürmer Cedric Itten bekanntgeben zu können: Der Schweizer Nationalspieler wechselt von den Glasgow Rangers zu YB und hat einen Vertrag bis Sommer 2026 unterzeichnet.#BSCYB #YBFOREVER pic.twitter.com/jGCzn8kvUH — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) June 1, 2022

psc 1 Juni, 2022 10:08