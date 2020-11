YB verkauft einen Weihnachtspulli und findet ihn hässlich

Die Young Boys nehmen in ihren Fanshop erstmals einen Weihnachtspullover auf. Wirklich schön finden ihn die Berner selbst nicht.

Weihnachtspullis oder “Christmas Jumpers” wie die Kleidungsstücke, die ihren Ursprung auf der Insel haben und von dort immer häufiger auch den Weg nach Mitteleuropa finden, sind geschmacklich traditionell grenzwertig. So auch das YB-Exemplar, das natürlich in den Klubfahren Gelb und Schwarz daherkommt. YB macht aus der “Hässlichkeit” gar nicht erst einen Hehl. Beim Ugly Sweater, der im Fanshop für 69 Franken verkauft wird, heisst es in der Beschreibung: “Schön isch angers, aber YB-Fans chöi ne trage…”

Liebi Bärnerinne und Bärner,

pünktlech zum leider abgseite zYBelemärit git's ab hüt dr erscht offiziell YB-Wiehnachtspulli z'choufe. Schöni Wiehachte!

Guet, schön isch angers, aber YB-Fans chöi ne trage…😉

👉 https://t.co/JCaQx3qDer

–#BSCYB #YBFOREVER #UGLYSWEATER #YB pic.twitter.com/eAwRNtuXHw — BSC YOUNG BOYS (@BSC_YB) November 23, 2020

psc 23 November, 2020 18:40