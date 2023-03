Cristiano Ronaldo rastet nach erster Pleite mit Al-Nassr aus

Cristiano Ronaldo muss im Duell mit Al-Ittihad die erste Niederlage mit seinem neuen Klub Al-Nassr hinnehmen. Der Portugiese tobt nach dem 0:1.

Auf dem Gang in die Kabine ist de 38-Jährige kaum zu bändigen, tritt gegen Wasserflaschen und verwirft immer wieder die Hände. Durch die Niederlage haben Ronaldo und Co. die Führung in der saudischen Liga an den Rivalen abgegeben. Das schmeckt CR7 offensichtlich überhaupt nicht. Er ist mit dem gesamten Auftritt seiner Mannschaft unzufrieden und konnte auch kein persönliches Erfolgserlebnis verbuchen.

Die Videos zeigen den Ärger des Superstars:

😡💥 Le coup de sang de Cristiano Ronaldo après sa première défaite !#AP pic.twitter.com/nldzqyai1A — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 10, 2023

Verärgert haben könnten Ronaldo übrigens auch Messi-Rufe von gegnerischen Fans, die im Stadionrund immer wieder erklangen.

psc 10 März, 2023 14:29