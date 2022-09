Ajax-Chef verlängert

Geschäftsführer Edwin van der Sar hat seinen auslaufenden Vertrag beim niederländischen Meister Ajax Amsterdam verlängert. Der ehemalige Torwart bleibt nun bis mindestens 2025 in der verantwortungsvollen Position tätig.

Van der Sar arbeitet bereits seit 2015 als Geschäftsführer und war vorher schon Sport-Vorstand und ab 2012 Marketingleiter. „Ich habe in den letzten zehn Jahren bei Ajax viel erlebt. In diesen Jahren ist der Klub in vielen Bereichen gewachsen. Das internationale Prestige ist enorm gestiegen, vor allem dank der Leistungen unserer ersten Mannschaft. Dahinter steht eine fantastische Organisation, die dies möglich macht. Unser Ziel ist es, ein struktureller Bestandteil der internationalen Spitze zu werden“, erklärt der Ajax-Boss seine Verlängerung.

soe 10 September, 2022 10:13