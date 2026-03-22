Ajax zeigt anhaltendes Interesse an Mats Rots

Der Linksverteidiger Mats Rots von FC Twente steht weiterhin im Fokus von Ajax Amsterdam. Laut einem Bericht von «ESPN» beobachten die Verantwortlichen in Amsterdam den 20-Jährigen bereits seit über zwei Jahren intensiv und bewerten seine Entwicklung als überdurchschnittlich positiv.

Neben Ajax sollen auch PSV Eindhoven sowie Como 1907 Interesse am niederländischen U21-Nationalspieler zeigen. Bereits im vergangenen Sommer wurde Rots als möglicher Nachfolger von Jorrel Hato bei Ajax gehandelt, ein Wechsel kam damals jedoch nicht zustande. Für das kommende Transferfenster könnte ein neuer Anlauf folgen, da Ajax auf der linken Abwehrseite Handlungsbedarf sieht.

Rots steht in Enschede noch bis Mitte 2027 unter Vertrag und zählt zu den Leistungsträgern seines Teams. In der laufenden Saison der Eredivisie absolvierte er 27 Spiele, erzielte vier Tore und bereitete drei weitere vor. Sein Marktwert wird laut Transfermarkt auf rund zehn Millionen Euro geschätzt.