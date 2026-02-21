Juventus Turin blockierte Wechsel von Filip Kostic

Juventus Turin hat offenbar die Möglichkeit nicht genutzt, Filip Kostic an einen anderen Verein abzugeben. Der Ex-Trainer soll ein Machtwort gesprochen haben.

Filip Kostic hatte sich vor einigen Monaten offenbar ein konkrete Möglichkeit geboten, Juventus Turin zu verlassen. Der Journalist Nicolò Schira schreibt, dass Como im vergangenen Sommer Interesse an einem Transfer gezeigt hatte.

Igor Tudor, der bei Juve mittlerweile schon wieder Geschichte ist, wollte Kostic nicht abgeben und blockierte deshalb den Wechsel. Grosses Pech für den 33-Jährigen, der bei Juve in dieser Saison kaum eine Rolle spielt.

Kostic kommt in der Serie A auf 14 Einsätze (442 Minuten) mit drei Toren und einer Vorlage. Erst vor einer Woche wurde berichtet, dass Juve für Kostic keine Verwendung mehr habe und den auslaufenden Vertrag nicht mehr verlängern wolle.

Wohin es Kostic nach dieser Saison ziehen könnte, ist Stand jetzt offen. In der Vergangenheit gab es eher lose Gerüchte über ein Interesse von Roter Stern Belgrad sowie Panathinaikos.