Im Sommer zurückgekehrt

So plant Juventus Turin mit Filip Kostic

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 14 Februar, 2026 16:01
Filip Kostic hat bei Juventus Turin offenbar keine Zukunft mehr. Sein auslaufender Vertrag soll nicht verlängert werden.

Juventus Turin hat allem Anschein nach keine Verwendung mehr für Filip Kostic (33). Nach Informationen des Journalisten Matteo Moretto verfolgt die Alte Dame nicht die Absicht, die im Sommer auslaufende Zusammenarbeit zu verlängern.

Kostic kehrte vor dem Beginn der aktuellen Saison von seiner einjährigen Ausleihe zu Fenerbahçe zurück. In der Branche wurde zuvor vermutet, dass der Istanbuler Klub den Flügelstürmer fest verpflichten wird.

Von Verletzungen ist Kostic bisher zwar verschont geblieben, ist aber weit entfernt davon, sich zu den Stammspielern zählen zu können. Von 17 absolvierten Pflichtspielen (470 Minuten) stand Kostic nur viermal in der Startelf.

