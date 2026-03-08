Manchester United sieht Jesus Rodriguez als Rashford-Ersatz

Manchester United beschäftigt sich intensiv mit der Kaderplanung für die kommenden Transferperioden – insbesondere mit Blick auf die Offensive. Im Zentrum der Überlegungen steht dabei offenbar Jesus Rodriguez. Der 20-jährige Flügelspieler, der aktuell für Como 1907 aufläuft, soll als eine von mehreren Optionen gelten.

Rodriguez hat sich in Italien mit konstanten Leistungen empfohlen und gilt als eines der spannendsten jungen Profile auf dem Markt. Besonders seine Dynamik, Technik und sein Entwicklungspotenzial sollen den Verantwortlichen in Manchester gefallen. Der Klub prüft verschiedene Alternativen, legt dabei jedoch einen klaren Fokus auf junge Spieler mit Perspektive, die sportlich wie wirtschaftlich in das langfristige Konzept passen. Neben United sollen auch weitere Topvereine Interesse signalisiert haben, was den Wettbewerb um den Spanier zusätzlich verschärfen dürfte.

Vertraglich ist Rodriguez bis Juni 2030 an Como gebunden, was dem italienischen Klub eine starke Verhandlungsposition verschafft. Laut der Plattform Transfermarkt wird sein aktueller Marktwert auf rund 30 Millionen Euro geschätzt. Allerdings berichten Medien, dass Como bei einem Wechsel im kommenden Sommer eine Ablösesumme von etwa 55 Millionen Euro fordern würde – deutlich mehr als die 22,5 Millionen Euro, die der Verein im Juli 2025 an Real Betis überwiesen hatte.