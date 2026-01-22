SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 22 Januar, 2026 10:28
Nächste Verstärkung für Urs Fischer: Ösi-Verteidiger aus der Serie A kommt

Mainz-Coach Urs Fischer darf sich über eine Verstärkung in der Defensive freuen: Der österreichische Nationalspieler Stefan Posch wechselt nach Mainz.

Der 28-jährige Nationalspieler wird bis Saisonende von Bologna ausgeliehen. Bislang spielte er für Como auf, ebenfalls auf Leihbasis. Dieser Deal wird nun aber vorzeitig abgebrochen. Stattdessen stösst Posch nun nach Mainz.

«Stefan Posch ist ein erfahrener, zweikampf- und spielstarker Verteidiger, der in der Innenverteidigung und auf der defensiven Außenbahn eingesetzt werden kann. Er hat seine Qualität sowohl in der Bundesliga als auch auf internationaler Bühne bereits nachgewiesen und ist mit seinen Eigenschaften exakt die Soforthilfe für die Defensive, die wir für die Rückrunde gesucht haben», sagt Mainz-Sportdirektor Niko Bungert.

Der Abwehrspieler, der einst auch für Hoffenheim auflief, ist gespannt: «Ich freue mich sehr auf die Aufgabe hier in Mainz und kann es kaum erwarten, mit den neuen Mannschaftskollegen auf dem Platz zu stehen. Das grosse Ziel muss natürlich sein, so schnell es geht aus dem Tabellenkeller zu kommen und alles in den Dienst des Projekts Klassenerhalt zu stellen. Ich bin überzeugt davon, dass wir das schaffen und brenne darauf, meinen Beitrag dazu zu leisten.»

