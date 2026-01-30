Arsenal-Profi Zinchenko zum Medizintest bei Ajax

Der ukrainische Allrounder Oleksandr Zinchenko verlässt die Premier League nach knapp zehn Jahren endgültig und wechselt in die Niederlande.

Der 29-jährige Linksfuss ist am Freitagmittag in Amsterdam gelandet, um seinen Medizincheck bei Ajax zu absolvieren. Der Eredivisie-Klub zahlt 1,5 Mio. Euro an Arsenal, wo Zinchenko noch bis Saisonende unter Vertrag steht.

Eigentlich ist der Linksverteidiger, der auch im Mittelfeldzentrum spielen kann, in dieser Saison an Nottingham Forest ausgeliehen. Da er dort aber nicht wie gewünscht zum Zug kommt, steht nun ein neuerlicher Wechsel an. Diesmal ist sein Abschied von der Insel definitiv.