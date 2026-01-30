SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Transfer vor Abschluss

Arsenal-Profi Zinchenko zum Medizintest bei Ajax

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 Januar, 2026 14:19
Arsenal-Profi Zinchenko zum Medizintest bei Ajax

Der ukrainische Allrounder Oleksandr Zinchenko verlässt die Premier League nach knapp zehn Jahren endgültig und wechselt in die Niederlande.

Der 29-jährige Linksfuss ist am Freitagmittag in Amsterdam gelandet, um seinen Medizincheck bei Ajax zu absolvieren. Der Eredivisie-Klub zahlt 1,5 Mio. Euro an Arsenal, wo Zinchenko noch bis Saisonende unter Vertrag steht.

Eigentlich ist der Linksverteidiger, der auch im Mittelfeldzentrum spielen kann, in dieser Saison an Nottingham Forest ausgeliehen. Da er dort aber nicht wie gewünscht zum Zug kommt, steht nun ein neuerlicher Wechsel an. Diesmal ist sein Abschied von der Insel definitiv.

Mehr Dazu
Rückkehr in den Kader

Arsenal-Captain Ödegaard könnte schon gegen die Bayern wieder spielen
Heiss umworben

Favorit Manchester City: Heftiges Winter-Preisschild für Marc Guéhi
Leverkusen in Pole Position

Exklusiv: FC Bayern unterbreitet Granit Xhaka konkretes Angebot
Im Sommer?

Ousmane Dembélé träumt von einem Wechsel zum FC Arsenal
Toptalent beobachtet

FC Bayern geht bei Oskar Pietuszewski leer aus
Mehr entdecken
Transfer vor Abschluss

Arsenal-Profi Zinchenko zum Medizintest bei Ajax

30.01.2026 - 14:19
Grosses Interesse auf Deutschland

Real-Talent Valdepeñas rückt bei Europas Topklubs in den Fokus

25.01.2026 - 10:13
100-Millionen-Transfer?

Arsenal soll Gespräche wegen Barça-Wunschspieler Julián Alvarez führen

24.01.2026 - 16:21
Anhaltende Probleme

Grosse Sorgen um Kai Havertz auf der Insel

23.01.2026 - 09:52
Klare Aussage

Manuel Akanji vor Arsenal-Match: «Das beste Team sind die Bayern»

20.01.2026 - 12:58
Marseille gibt Angebot ab

Arsenal-Stürmer Ethan Nwaneri steht vor Absprung nach Südfrankreich

20.01.2026 - 10:05
Erfahrung gesucht

Ajax Amsterdam bedient sich bei Nottingham Forest

18.01.2026 - 19:41
Auch Arsenal dran

Chelsea steigt ins Rennen um Jérémy Jacquet ein

18.01.2026 - 11:58
Immer mehr Interessenten

Arsenal steigt ins Rennen um Marc Guéhi ein

14.01.2026 - 15:04
Zum Saisonende

Per Mertesacker verlässt Arsenal auf eigenen Wunsch hin

12.01.2026 - 12:34