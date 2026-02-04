Ronaldo wird in Saudi-Arabien mit Plakaten verhöhnt

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 4 Februar, 2026 17:37
Nachdem Cristiano Ronaldo bei Al-Nassr mehr oder weniger untergetaucht ist und sowohl ein Spiel wie auch Trainings geschwänzt hat, wird er in den Strassen von Riad bereits verhöhnt.

Dort sind jetzt nämlich «Missing»-Plakate aufgetaucht, auf denen nach ihm gesucht wird. Der Text dazu ist ironisch gehalten. «Wir suchen nach einem 40-jährigen Mann, der gerade jämmerlich weint. Seine Familie sucht ihn», heisst es übersetzt.

Ronaldo ist unzufrieden über die fehlenden Investitionen, die Al-Nassr bzw. der saudische Public Investment Fond zur Verstärkung der Mannschaft tätig. Insbesondere ärgert es ihn, dass Ligakonkurrenten wie Al-Hilal, die ebenfalls vom Staatsfonds geleitet werden, mit Topspielern wie Karim Benzema verstärkt werden.

Aus diesem Grund ist er angeblich in einen Srreik getreten. Wann CR7 bei Al-Nassr auf den Platz zurückkehrt, ist derzeit offen.

Update: Am Mittwochabend setzt Ronaldo in den sozialen Medien ein Zeichen: Er postet ein Bild von sich beim Taining bei Al-Nassr und postet zwei Herzen in den Vereinsfarben des Klubs (Gelb und Blau).

