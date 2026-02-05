Cristiano Ronaldo verfügt bei Al-Nassr über eine Ausstiegsklausel

Cristiano Ronaldo feiert am Donnerstag seinen 41. Geburtstag und sorgt in diesen Tagen bei Al-Nassr für einigen Wirbel. Vermehrt wird auch über einen vorzeitigen Abgang des Superstars aus Saudi-Arabien spekuliert. Dank einer Ausstiegsklausel wäre dies grundsätzlich möglich.

Diese liegt laut einem Bericht von «The Athletic» bei 50 Mio. Euro und hätte auch im kommenden Sommer Gültigkeit. Die Summe ist angesichts Ronaldos Alters sehr hoch. Andererseits repräsentiert sie die nach wie vor enorme Bedeutung des Stürmerstars im Profifussball. Ronaldo hat bei Al-Nassr im vergangenen Sommer bis 2027 verlängert. Ob er das kommende Vertragsjahr noch antritt, ist allerdings ungewiss.

Er soll insbesondere über die fehlenden Investitionen in die Mannschaft klagen: Al-Nassr wird aus seiner Sicht im Vergleich zu anderen saudischen Klubs vom Staatsfonds Public Investment Fund, der die Mehrheitsanteile an gleich vier Vereinen hält, benachteiligt.

Ronaldo versuchte die Wogen mit einem Beitrag in den sozialen Medien am Mittwochabend etwas zu glätten: Es zeigt ihn beim Training bei Al-Nassr. Dazu postete er ein gelbes und ein blaues Herz – die Vereinsfarben von Al-Nassr.

Ein öffentliches Statement darüber, wie er seine sportliche Zukunft sieht, lässt der fünfmalige Weltfussballer allerdings weiterhin missen.