Fernando Torres kündigt sein Comeback an

Fernando Torres hat seine Fussballschuhe vor zwei Jahren an den Nagel gehängt. Der mittlerweile 37-Jährige kann aber nicht ohne das Leder und kündigt sein Comeback an.

In den sozialen Medien schreibt der ehemalige Weltmeister und zweimalige Europameister, dass er am Freitag verkünden wird, in welcher Funktion und wo er zurückkehrt. “Ich verstehe das Leben nur auf eine Art: Spielen. Deshalb habe ich mich entschlossen, zurückzukommen”, hält er sich derzeit noch bedeckt. Torres beendet seine (erste) Aktivkarriere im Sommer 2019 als Spieler von Atlético. Auch die Champions League, die Europa League (2x) und den englischen Pokalsieg hat er während seiner Karriere gewonnen.

psc 25 Mai, 2021 22:33