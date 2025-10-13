Der neue Trainerjob von Zinédine Zidane steht wohl fest

Zinédine Zidane hat in jüngerer Vergangenheit mehrfach betont, dass er an die Seitenlinie zurückkehren wird. Seine nächste Station scheint bereits festzustehen.

Immer stärker zeichnet sich ab, dass der 53-jährige Franzose im kommenden Sommer nach der WM in den USA, Mexiko und Kanada den Nationaltrainerposten von Didier Deschamps übernimmt. Dessen Rücktritt steht bereits fest. Das Amt bei der Équipe Tricolore reizt Zidane bereits seit Jahren.

Der italienischen Zeitung "Gazzetta dello Sport" sagt der Ex-Weltfussballer: "Ich sage nicht, dass das jetzt passieren wird, aber eines Tages möchte ich die Nationalmannschaft trainieren."

Bislang war Zidane als Trainer einzig bei seinem langjährigen Verein Real Madrid aktiv. Zwischen 2016 bis 2018 und 2019 bis 2021 feierte er dort bei den Profis grosse Erfolge. Unter anderem gewann er dreimal die Champions League.

psc 13 Oktober, 2025 10:08